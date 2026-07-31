Luís Castro deve seguir como técnico do Grêmio? Vote na enquete

O Grêmio está fora da Copa Sul-Americana. Após nova derrota para o Bolívar, desta vez na Arena, por 1 a 0, o Tricolor foi eliminado com direito a vaias da torcida na Arena.
Durante o jogo, o técnico Luís Castro foi xingado pelos torcedores na Arena, que pediram sua saída. Os mesmos gritos das arquibancadas pediram a volta de Renato Portaluppi.
E, para você, Luís Castro deve seguir no clube? Vote na enquete GZH.
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