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Luís Castro deve seguir como técnico do Grêmio? Veja o resultado da enquete

Tricolor foi eliminado para o Bolívar na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (30), na Arena, e a pressão no trabalho do treinador aumentou

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