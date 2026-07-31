Luís Castro deve seguir como técnico do Grêmio? Veja o resultado da enquete

Luís Castro foi vaiado pela torcida na derrota para o Bolívar. Duda Fortes / Grupo RBS

A relação entre Luís Castro e a torcida do Grêmio alcançou o seu pior momento desde a chegada do treinador em Porto Alegre. O Tricolor foi eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana após a derrota por 1 a 0 para o Bolívar, na quinta-feira (30), na Arena.

A insatisfação dos gremistas com o trabalho do português ficou evidente nos gritos de protestos que ecoaram das arquibancadas do estádio. Além das vaias e dos xingamentos direcionados ao comandante, o nome do técnico Renato Portaluppi também foi aclamado.

Diferentemente da torcida, a direção demonstrou confiança no trabalho de Luís Castro e optou pela manutenção do treinador. O vice de futebol Rafael Lima falou após a eliminação que a permanência da comissão técnica está atrelada ao trabalho realizado.

— A permanência se justifica pelo trabalho que a gente acompanha. É óbvio que isso não se reflete nos resultados. Temos o dia a dia e vemos evolução. Infelizmente, o resultado ainda não chegou. O que mantém o técnico é o trabalho — disse.

Além do fracasso na Sul-Americana, o desempenho ruim do Grêmio também está refletido no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 17ª colocação com apenas 22 pontos somados, sendo a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Zero Hora questionou os leitores se o técnico Luís Castro deve seguir no comando do Tricolor. Veja o resultado da enquete:

Sim — 30.2%

— 30.2% Não — 69.8%