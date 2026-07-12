Luís Castro comemora desempenho do Grêmio na vitória contra o Cruzeiro: "Fomos rigorosos"

O Grêmio foi feliz no principal desafio da intertemporada. Em duelo de Série A, o Tricolor bateu o Cruzeiro por 3 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (12). Carlos Vinícius, Nardoni e o estreante Matheus Nascimento marcaram, mas quem garantiu a vitória foi o goleiro Gabriel Grando, que defendeu dois pênaltis.

Luís Castro avaliou que o objetivo da equipe no jogo foi cumprido: seguir as orientações de defesa e ataque com organização e rigor. O resultado era secundário.

— Sabíamos que tínhamos de fechar bem a nossa baliza e esse trabalho tinha que ser feito por todos. E sabíamos que, a partir do momento do ganho de bola, tínhamos que partir para a frente com segurança. Aqui e ali não tivemos essa segurança na circulação de bola e perdemos, mas rapidamente conseguimos reagir e juntar, e fomos rigorosos nisso — analisou.

Novidade no vestiário

No final da partida, o repórter Marco Souza confirmou que o Grêmio fechou negócio com o meia Jovane Cabral, que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde. Ele vem do Estrela Amadora, de Portugal, com contrato de um ano e meio. Luís Castro comentou a contratação:

— É um jogador que joga pela esquerda e pelo meio. Ele vem se juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho e com o seu objetivo, e tem a capacidade para integrar o nosso elenco.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira (17), na primeira partida oficial após a parada para a Copa. O Tricolor enfrenta o Mirassol, no Maião, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão.