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Luís Castro comemora desempenho do Grêmio na vitória contra o Cruzeiro: "Fomos rigorosos"

Técnico também comentou nova contratação do Tricolor

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