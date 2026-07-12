O Grêmio terá um reforço de Copa do Mundo para o segundo semestre de 2026. O ponta esquerda Jovane Cabral, 28 anos, chegará para defender o Tricolor após disputar o Mundial pela selelção de Cabo Verde.
Considerado um jogador bastante promissor nas categorias de base, ele deixou o país africano aos 16 anos, quando trocou o Grémio Nhagar e foi para o Sporting, de Portugal.
Lançado por Jorge Jesus
Pelo clube português, Cabral defendeu a equipe B por um tempo, antes de ser lançado ao profissional por um velho conhecido do futebol brasileiro. Jorge Jesus foi o treinador que deu as primeiras oportunidades para o cabo-verdiano.
A primeira temporada do jogador no time principal do Sporting foi em 2018/2019. Disputou 25 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.
Cabral seguiu mais alguns anos no clube e ganhando chances, mas sem evoluir a um titular absoluto. Sua principal temporada foi 2020/2021, quando disputou 26 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências.
Passagens por Itália e Grécia
No ano seguinte, o ponteiro foi emprestado para o futebol italiano para defender a Lazio. Foram poucas oportunidades em campo na Itália, mas ele teve a chance de disputar três jogos de Champions League.
Ele, então, retornou ao Sporting, mas a passagem pelo clube acabou em 2022/2023. O restante da carreira foi de incertezas e de viagens. Cabral jogou na Salernitana, da Itália, no Olympiacos, da Grécia, e mais recentemente pelo Estrela Amadora, de Portugal.
Sua última temporada pelo clube português foi positiva. 27 partidas, sete gols e uma assistência.
Opinião de Luís Castro
Questionado sobre o jogador após o amistoso contra o Cruzeiro, neste domingo (12), o técnico do Grêmio, Luís Castro, comentou:
— É um jogador que joga pela esquerda e pelo meio. Vai se juntar ao grupo que está comprometido com o trabalho. Ele tem capacidade para integrar o nosso elenco.
Na Copa do Mundo de 2026, Cabral participou de duas das quatro partidas de Cabo Verde, mas com atuações tímidas. Ele foi titular na estreia contra a Espanha, e no duelo da segunda fase contra a Argentina, sendo substituído na segunda etapa em ambos.
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