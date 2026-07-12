Grêmio

De Cabo Verde
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Lançado por Jorge Jesus e jogador de Copa do Mundo: quem é Jovane Cabral, novo reforço do Grêmio

Ponta esquerda de 28 anos já foi destaque no futebol português, mas não conseguiu se firmar em nenhuma equipe nos últimos anos

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Alex Torrealba

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