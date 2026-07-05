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Kannemann é enfático após derrota do Grêmio em amistoso: "Temos que melhorar muito"

Tricolor foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, em Mato Grosso, pela segunda partida preparatória para o restante da temporada

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