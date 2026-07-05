Kannemann é enfático após derrota do Grêmio em amistoso: "Temos que melhorar muito"

Kannemann começou no banco de reservas e entrou na segunda etapa em Sinop. Reprodução / Gaúcha

O Grêmio foi derrotado pela Chapecoense neste sábado (4), por 2 a 1, em Mato Grosso. É verdade que se trata de um amistoso preparatório para o restante da temporada, mas a sequência de atuações ruins, somada às amostragens coletivas abaixo do esperado, escancara a necessidade de uma evolução na equipe.

O zagueiro Walter Kanneman compartilha deste pensamento. O argentino entrou no segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 0 para a Chapecoense.

Ao final da partida, o atleta de 35 anos foi incisivo em sua declaração sobre a atuação coletiva da equipe comandada pelo técnico Luís Castro e enfatizou a urgência de uma melhora no desempenho.

— Estamos em preparação, estamos trabalhando, temos que melhorar. (A derrota) é coisa que acontece na preparação para o restante da temporada, temos que melhorar muito, tem coisas que fizemos certo, mas vamos seguir melhorando e vendo como melhorar — declarou o jogador na saída de campo do Estádio Gigante do Norte.

O amistoso contra a Chapecoense foi o segundo compromisso do calendário de preparação da intertemporada do Tricolor. A próxima partida está marcada para o dia 12 de julho, contra o Cruzeiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.