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Kannemann admite erro em empate do Grêmio contra o Fluminense: "Custou dois pontos"

Zagueiro gremista cometeu pênalti no segundo tempo, que fez com que o Tricolor carioca saísse em vantagem

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