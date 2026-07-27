Kannemann admite erro em empate do Grêmio contra o Fluminense: "Custou dois pontos"

Kannemann cometeu erro capital para o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio conseguiu impedir a derrota para o Fluminense graças à estreia do lateral Diego Caito que, na reta final do segundo tempo, buscou o gol de empate e fez com que o time gaúcho somasse mais um ponto no Brasileirão. Antes disso, porém, a equipe de Luís Castro quase se complicou.

Aos 16 minutos da etapa final, o zagueiro Walter Kannemann cometeu pênalti ao tocar com a mão na bola na área. Hulk converteu e colocou os cariocas em vantagem. Após o jogo, o capitão gremista falou sobre o lance.

— Hoje (domingo), o time foi muito bem. Meus companheiros foram muito bem. Todo mundo entrou e se doou, criou situações. Uma infelicidade que aconteceu comigo custou dois pontos. Assumo minha responsabilidade, mas o time hoje mostrou caráter e jogou — completou Kannemann:

— Temos de seguir assim, cada um assumindo a sua culpa. Hoje (domingo), eu assumo a minha. Os dois pontos, hoje, vem na minha conta. Mas os meus companheiros fizeram um jogo do c*. Vamos seguir correndo e brigando até o final do campeonato.

Com o empate na Arena, o Grêmio chegou aos 22 pontos e ganhou uma posição, ficando em 15º lugar. O próximo compromisso do Tricolor pelo Brasileirão será em 8 de agosto, novamente em Porto Alegre, contra o São Paulo.

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