Jovane Cabral é apresentado pelo Grêmio: "Me falaram muito bem do clube" 

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (24) o meia-atacante Jovane Cabral, que jogou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. Ele assinou com o Tricolor até o final de 2027.
O cabo-verdiano é uma das apostas da direção gremista para a segunda metade da temporada de 2026. A competição por uma vaga no setor ofensivo é com Amuzu.
Cabral atuou em duas partidas da Copa do Mundo, contra Espanha e Argentina. Antes de chegar ao Grêmio, ele atuou por Estrela Amadora, Olympiakos, Salernitana, Lazio e Sporting.
— Joguei o Mundial sem clube. Trabalhei bem. Fomos bem na Copa do Mundo. Surgiu o interesse do Grêmio. Me falaram muito bem do clube e, por isso, aceita a proposta.
O jogador já está regularizado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições legais de jogo. Caberá ao técnico Luis Castro decidir se o cabo-verdiano fará sua estreia com a camisa gremista contra o Fluminense, no domingo (26).