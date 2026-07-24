Jovane Cabral é apresentado pelo Grêmio: "Me falaram muito bem do clube" 

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (24) o meia-atacante Jovane Cabral, que jogou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. Ele assinou com o Tricolor até o final de 2027.

O cabo-verdiano é uma das apostas da direção gremista para a segunda metade da temporada de 2026. A competição por uma vaga no setor ofensivo é com Amuzu.

Jovane Cabral e o vice de futebol Rafael Lima. Marco Souza / Agência RBS

Cabral atuou em duas partidas da Copa do Mundo, contra Espanha e Argentina. Antes de chegar ao Grêmio, ele atuou por Estrela Amadora, Olympiakos, Salernitana, Lazio e Sporting.