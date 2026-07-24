Grêmio

Nova opção
Notícia

Jovane Cabral cita Suárez, Ronaldinho e Luan para explicar vinda para o Grêmio: "Não pensei duas vezes"

Meia-atacante já está liberado para estrear com a camisa tricolor 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS