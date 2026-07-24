Jovane Cabral cita Suárez, Ronaldinho e Luan para explicar vinda para o Grêmio: "Não pensei duas vezes"

Jovane Cabral reforça o grupo de Luís Castro. Marco Souza / Agência RBS

Jovane Cabral está pronto para viver a primeira experiência no futebol brasileiro. O meia-atacante foi apresentado oficialmente como reforço do Grêmio nesta sexta-feira (24).

O novo reforço disse estar à disposição para atuar onde o técnico Luís Castro determinar. Jovane citou como característica a boa finalização, destacando ainda que trabalha muito pela equipe e "que luta por cada bola". Preparado para estrear, o meia usará a camisa 77 no Grêmio.

— É um número importante para mim. É o que utilizei quando estreei. E também por não ter nenhum outro disponível aqui (risos) — brincou.

Questionado sobre o motivo de aceitar a proposta do clube gaúcho após disputar a Copa do Mundo, o jogador da seleção de Cabo Verde citou outros ex-gremistas para falar sobre a nova oportunidade.

— Estou muito feliz de estar aqui. O Grêmio é um clube histórico, conheço de muito tempo. O que me faz vir para cá é pela historia de grandes jogadores que passaram por este grande clube. Ronaldinho, Luis Suárez e o Luan. Não pensei duas vezes. O objetivo é trabalhar para representar bem este clube e o colocar lá em cima — projetou.

Jovane Cabral e o vice de futebol Rafael Lima. Marco Souza / Agência RBS

A negociação iniciou ainda durante a disputa do Mundial. E após receber boas referências do clube, o meia-atacante aceitou a proposta, mesmo com a situação delicada do time de Luís Castro na tabela do Brasileirão.

— Prometo dar tudo de mim dentro de campo. Não só nos treinos. Sou um jogador que nunca desisto. Quando o atleta trabalha, é recompensado. Tenho recebido muito carinho desde que cheguei aqui. Prometo força e garra. Temos tudo para levar o Grêmio mais para cima — afirmou.

Disponível para estrear contra o Fluminense, Jovane já está regularizado na CBF e disputa posição com Amuzu.

Confira como foi a apresentação de Jovane Cabral