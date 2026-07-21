Jogadores do Grêmio recebem palestra sobre novas regras de arbitragem para a Sul-Americana

O paraguaio Almiron foi o primeiro jogador a ser expulso em uma Copa do Mundo após cobrir a boca enquanto falava. RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Antes do treino desta terça-feira (21), os jogadores do Grêmio receberam uma palestra oferecida pela CBF com orientações sobre as novas regras de arbitragem para a Sul-Americana. As novidades do jogo foram implementadas na Copa do Mundo 2026 e, por ora, serão aplicadas apenas em competições da Conmebol.

A apresentação foi ministrada pelo ex-árbitro Kleber Lucio Gil, integrante da Comissão de Arbitragem da CBF. Na quinta (23), os atletas já vão ter que seguir as normas no confronto com o Bolívar, em La Paz.

De todas as regras, a única não adotada pela entidade sul-americana é a expulsão de um jogador que xingar o adversário com a mão na boca. Esta foi implementada após Vini Jr. denunciar Gianluca Prestianni por supostas falas racistas, não comprovadas pelo argentino ter tapado a boca.

As novidades adotadas pela Conmebol:

VAR corrige escanteio que deveria ser tiro de meta, aplicação de segundo amarelo incorreto e troca de identidade de quem deveria receber um cartão;

Cinco segundos para cobrar lateral e tiro de meta;

Dez segundos para sair de campo em substituição;

Um minuto fora de campo após receber atendimento médico.

Por ora, as normas valem apenas para competições da Conmebol. Segundo o portal UOL, a CBF deve reunir os clubes em agosto para debater a implementação nas competições nacionais.