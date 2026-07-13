Grêmio

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Jogadores do Grêmio que disputaram a Copa do Mundo voltam a treinar

Weverton e Balbuena participaram de atividade realizada no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira (13)

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