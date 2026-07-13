Jogadores do Grêmio que disputaram a Copa do Mundo voltam a treinar

Os dois jogadores do Grêmio que disputaram a Copa do Mundo 2026 estão de volta ao gramado do CT Luiz Carvalho. Weverton e Balbuena participaram do treino desta segunda-feira (13).
Eles e outros jogadores fizeram trabalho técnico e movimentação em campo reduzido. Os atletas que atuaram no amistoso contra o Cruzeiro, no domingo (12), por pelo menos 60 minutos, não foram ao gramado e fizeram trabalhos regenerativos.
Durante a atividade foi trabalhada a parte técnica, a inversão das jogadas com cruzamentos na área e conclusão a gol. Em seguida, em campo reduzido pela metade com duas equipes no enfrentamento, o objetivo foi de efetuar a rápida troca de passes até a finalização.
O Grêmio visa o retorno do Brasileirão 2026. Na sexta-feira (17), às 19h30min, o Tricolor enfrenta o Mirassol, em São Paulo.
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