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Jogador do Grêmio é expulso por confusão em eliminação na Sul-Americana; veja vídeo

Tricolor perdeu por 1 a 0 na Arena e deixa a competição nos playoffs

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