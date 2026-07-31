Jogador do Grêmio é expulso por confusão em eliminação na Sul-Americana; veja vídeo

O público da Arena presenciou cenas lamentáveis na reta final da eliminação do Grêmio para o Bolívar na Sul-Americana, nesta quinta-feira (30). Atrás no placar por 1 a 0 aos 46 minutos do segundo tempo, Noriega se envolveu em uma briga e recebeu o cartão vermelho direto. O volante Justiniano também foi expulso.

A confusão começou quando um atleta do Bolívar, que seria substituído, supostamente ficou atirado no chão, esperando a entrada da maca, para ganhar tempo. Exaltados, os gremistas tentaram fazer o boliviano levantar, o que causou tensão e troca de socos entre os jogadores.

Além das expulsões, ainda sobrou um cartão amarelo para Kannemann. Minutos depois, Marlon também recebeu o vermelho, dessa voz por um carrinho violento em Saavedra.

Depois de perder por 3 a 2 em La Paz, na semana passada, o Grêmio precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar às oitavas e um para levar a disputa aos pênaltis. Com as duas derrotas nos playoffs, o Tricolor está fora da Sul-Americana.