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Jogador do Grêmio deixa o estádio de ambulância após choque de cabeça em jogo contra o Mirassol

Atacante foi substituído no intervalo por conta do protocolo de concussão

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