Jogador do Grêmio deixa o estádio de ambulância após choque de cabeça em jogo contra o Mirassol

O atacante do Grêmio, Amuzu, deixou o estádio Maião de ambulância após choque de cabeça na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na noite desta sexta-feira (17). A imagem foi flagrada pelo repórter da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini.
Amuzu deixou o jogo no intervalo. Ele entrou no protocolo de concussão, que não permite que um jogador permaneça em campo se tiver tido um choque de cabeça mais sério.
No lugar dele, entrou Willian. Outras três trocas foram feitas no intervalo. O Tricolor teve as saídas de Caio Paulista, Villasanti e Gabriel Mec, para as entradas de Pedro Gabriel, Leo Pérez e Braithwaite.