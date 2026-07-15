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"Importantíssimo nos títulos", líder e referência: Kannemann completa 10 anos de Grêmio

Zagueiro campeão pelo clube foi anunciado em 15 de julho de 2016 e segue no elenco desde então 

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Nicholas Lyra

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Marco Souza

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