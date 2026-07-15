"Importantíssimo nos títulos", líder e referência: Kannemann completa 10 anos de Grêmio

Kannemann entrou para a história do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Era uma sexta-feira de manhã quando, depois de idas e vindas e de uma pequena novela, o Grêmio anunciou como reforço um zagueiro de 25 anos, vindo do Atlas, do México. Ninguém é capaz de prever o futuro, e não havia como saber. Mas, naquele 15 de julho de 2015, exatamente 10 anos atrás, chegava um jogador que entraria para a história do clube: Walter Kannemann.

O defensor de 1,85m, natural de Concepción del Uruguay, uma cidade localizada a cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, não era um desconhecido da torcida gremista. Em 2014, dois anos antes, havia conquistado a Libertadores pelo San Lorenzo, eliminando o Grêmio nas oitavas.

Chegou com status de candidato a "xerife", e com a necessidade de resolver os problemas defensivos do Grêmio. À época, o time sofria com as bolas paradas dos adversários.

Na apresentação, mostrou ser um "operário". Mesmo com título importante no currículo, evitou falar em conquistas:

— Estou muito orgulhoso em pertencer a essa equipe. Vamos ser realistas, o Brasil tem muitos atacantes rápidos. Vou tentar me sobrepor às habilidades deles, e complicar a vida deles — afirmou.

Kannemann na chegada ao Grêmio, em 2016. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O tempo provou que a cautela seria um certo exagero. E que isso aconteceria muitas e muitas vezes nos próximos anos.

Título no primeiro ano e lugar na história do clube

A chegada de Kannemann ao Grêmio seria a peça que faltava para o ajuste do setor defensivo. Mas, mais do que isso, representou o acréscimo de um jogador que virou liderança imediata.

Presidente do Grêmio na época da contratação de Kannemann, Romildo Bolzan Jr., exaltou exatamente essas características do defensor:

— Deixou sua marca, uma personalidade própria no clube. Decisivo e decidido — apontou.

Kannemann na final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Logo na primeira competição importante que disputou, a primeira taça. Com 4 a 2 no placar agregado na final da Copa do Brasil de 2016, ajudou a tirar o Grêmio de uma "fila" que durava 15 anos.

Ao lado de Geromel, inaugurou uma "tradição" que se repetiria em outros títulos. A foto com os dois zagueiros beijando a taça recém conquistada.

E não demoraria muito para acontecer de novo. Menos de um ano depois, o Grêmio venceu duas vezes o Lanús na final da Libertadores para conquistar o tricampeonato da América. O título, em 29 de novembro, colocou Kannemann de vez na história do clube.

Kannemann e Geromel após a conquista da Libertadores. Lucas Uebek / Grêmio,Divulgação

Presidente do clube à época, Romildo fez questão de exaltar a importância do jogador nas campanhas:

— Foi de muita valia. Importantíssimo nos títulos — resumiu.

Longevidade

A estreia de Kannemann foi justamente na Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, fora de casa, no primeiro jogo daquela campanha. Desde então, fez 345 jogos com a camisa do Grêmio.

Kannemann é o jogador do Brasileirão que está há mais tempo em um mesmo clube. E a presença do argentino ainda será uma constante: a última renovação vai até o final de 2027.

Com a camisa tricolor, marcou cinco gols e deu sete assistências. Além dos títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, venceu a Recopa Sul-Americana de 2018 e oito campeonatos gaúchos (de 2018 a 2024, e a última edição, em 2018).

Kannemann é o segundo estrangeiro com mais jogos com a camisa do Grêmio. Atrás apenas de Atílio Ancheta, com 428 partidas, e à frente de outro campeão da América, Hugo de León (242).

Mas o temperamento nem sempre ajudou o Grêmio. São 13 expulsões ao longo dos 10 anos, e 144 cartões amarelos.

Kannemann expulso em partida contra o Bragantino, no Campeonato Brasileiro de 2025. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lesões e Série B

No entanto, não foram 10 anos de bons momentos. Kannemann amargou, no Grêmio, o rebaixamento para a Série B, em 2021. Ao longo do ano seguinte, conviveu com lesões que o deixaram fora de muitas partidas na tentativa de retornar à elite.

Leia Mais As graves lesões que afastaram Kannemann dos gramados em sua trajetória no Grêmio

O momento mais difícil, em termos físicos, foi vivido entre 2024 e 2025. Por problema no quadril, Kannemann chegou a ficar quase 200 dias sem atuar.

Na temporada atual, ficou 11 dias fora, por problemas musculares. No último jogo, na vitória em amistoso contra o Cruzeiro, começou entre os titulares. O defensor foi substituído aos 25 do segundo tempo, por Luis Eduardo.

Números de Kannemann no Grêmio

345 jogos

5 gols

7 assistências

144 cartões amarelos

13 expulsões

Principais títulos