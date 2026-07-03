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Gustavo Martins fala sobre chance de sair do Grêmio e revela um sonho

Desde 2023 no profissional, zagueiro conversou com GZH sobre sua expectativa para a retomada da temporada

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Caroline Fraga

Assistente de conteúdo*

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