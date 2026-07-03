Gustavo Martins fala sobre chance de sair do Grêmio e revela um sonho

Gustavo Martins vive bom momento no Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Desde 2023 no elenco profissional do Grêmio, Gustavo Martins conseguiu se firmar no time no primeiro semestre deste ano. A zaga formada com Viery, outro jogador criado na base, deu certo e virou os holofotes do mercado para a defesa gremista.

A transferência de Viery à Fiorentina, da Itália, por 15 milhões de euros, se tornou uma das maiores vendas da história do clube. E Gustavo, o que pensa sobre seu futuro?

Em entrevista exclusiva à Zero Hora após evento na Arena nesta quinta (2), o zagueiro de 23 anos falou sobre suas expectativas após um semestre de afirmação no time.

Ainda que em meio à principal janela de transferências do ano, Gustavo Martins afirmou que está focado no Grêmio.

— Todo mundo sabe como são as especulações nesse momento, mas muitas dessas notícias são mentiras. Como sempre, trato com tranquilidade e sigo trabalhando. Deixo isso (ofertas) sempre com meus pais e com meus empresários — afirmou o atleta, que teve ofertas do Botafogo, uma equipe da Arábia Saudita e os turcos do Besiktas na última janela.

Gustavo Martins chegou às categorias de base do Grêmio há oito anos. Depois lesões e períodos sem espaço no time, ele assumiu a titularidade neste ano e quer manter a sequência:

— Quero me manter no alto nível. Acredito que estando aqui no Grêmio, estou no alto nível do futebol brasileiro, em um clube gigantesco. O primeiro semestre foi bom, acho que a gente tem coisa para melhorar. Gostaria de ficar, de ganhar a Sul-Americana, é um sonho ganhar título aqui e deixar meu nome na história. Eu trabalho muito forte em cima disso para não ter mais lesões.

Com o fim da dupla com Viery, as opções para a zaga estão abertas. Entre os nomes, estão o jovem Luís Eduardo, formado na base, Wallace, recém contratado do CRB, Wagner Leonardo, Balbuena e Kannemann:

— No início do ano encaixou muito bem com o Viery, ele teve sucesso, graças a Deus, foi muito bom para ele. Mas temos jogadores de excelente qualidade.

De olho na Copa

O Grêmio não conta com dois jogadores durante a intertemporada. Weverton com a Seleção Brasileira, e Balbuena, pelo Paraguai, estão disputando a Copa do Mundo. De Porto Alegre, o elenco gremista tem mantido contato com os convocados, especialmente com os goleiros:

— A gente fica muito feliz por eles, a gente sempre manda mensagem no grupo, desejando boa sorte pros jogos. Estou torcendo muito por eles, pro Balbuena também.

O Grêmio tem mais um amistoso neste sábado (4), às 19h. O Tricolor enfrenta a Chapecoense no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso. Gaúcha Esportes transmite a partida com imagens no YouTube. Acesse aqui.