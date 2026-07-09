Grêmio

Problema
Notícia

Gripado, atacante do Grêmio vira dúvida para amistoso contra o Cruzeiro

Braithwaite será reavaliado antes da partida do próximo domingo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS