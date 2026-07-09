Gripado, atacante do Grêmio vira dúvida para amistoso contra o Cruzeiro

A ausência de Braithwaite pode ser um problema por mais alguns dias no Grêmio. O jogador está afastado dos treinos desde a última sexta-feira (3) por conta de uma gripe e deve seguir fora até, no mínimo, esta sexta (10).
O dinamarquês terá papel importante nos próximos dias. Sem Carlos Vinícius, suspenso para os dois jogos contra o Bolivar pela Copa Sul-Americana, a tendência é de que ele assuma a titularidade do ataque.
Corrida por Matheus Nascimento
Vendido ao Goztepe, em junho, André Henrique não será mais alternativa para o clube. Matheus Nascimento chegou para reforçar o time, mas ainda não está regularizado para fazer a estreia. A expectativa é de que os trâmites burocráticos sejam finalizados antes do amistoso contra o Cruzeiro.
Caso a tendência se confirme, o centroavante fará a estreia neste domingo (12). A partida será realizada em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, a partir das 17h.
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