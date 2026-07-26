Grêmio x Fluminense hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Grêmio x Fluminense: tudo sobre o jogo da 20ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), às 18h30min, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Mirassol, na última rodada. Já o clube carioca empatou contra o Bragantino.

Prováveis escalações para Grêmio x Fluminense

Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk. Técnico: Luis Zubeldia

Arbitragem para Grêmio x Fluminense

Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Leia Mais Como o Grêmio pretende aproveitar Jovane Cabral

Onde assistir a Grêmio x Fluminense

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Fluminense

Grêmio

O Tricolor vem de duas derrotas após a parada para a Copa do Mundo. Além do Mirassol pelo Brasileirão, também houve resultado negativo contra o Bolívar pela Sul-Americana.

No entanto, alguns jogadores considerados titulares não atuaram e o Grêmio chegará mais descansado para o reencontro com a torcida na Arena.

Carlos Vinícius estará de volta ao time titular, após não atuar pela Sul-Americana. Amuzu, que cumpriu o protocolo de concussão da CBF, também retornará.

O meia-atacante Jovane Cabral deve estar disponível para fazer a estreia. O cabo-verdiano treinou com os companheiros que não foram para a Bolívia. Outra estreia que pode ocorrer é do zagueiro Wallace.

Leia Mais Reforço do Grêmio aparece no BID e pode estrear contra o Fluminense

Fluminense

O clube carioca terá um reforço de peso para o duelo contra o Grêmio. O zagueiro Thiago Silva deve fazer a reestreia pelo Fluminense. Ele está regularizado e pode começar entre os titulares, já que Jemmes e Millán serão desfalques por lesão.

Outro desfalque é o atacante John Kennedy, que foi expulso na última partida. Hulk deverá ser titular novamente.

Ingressos para Grêmio x Fluminense

Os ingressos já estão sendo vendidos para sócios torcedores e não sócios. Acesse o site portal.gremio.net para comprar as entradas. É necessário ter cadastro facial para acessar a Arena. Veja os valores dos ingressos:

Tabela de preços para Grêmio x Fluminense. Arena do Grêmio / Divulgação