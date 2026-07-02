Grêmio x Chapecoense: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso

Grêmio e Chapecoense se enfrentam, neste sábado (4), às 19h, em amistoso de intertemporada. O jogo ocorre no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso.
O Tricolor se prepara para o segundo semestre e recomeçou os treinamentos no dia 17 de junho. A equipe catarinense também está de olho na preparação para o Brasileirão.
Escalações para Grêmio x Chapecoense
Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Chapecoense: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Giovanni Augusto (David) e Max; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Arbitragem para Grêmio x Chapecoense
Não divulgado.
Onde assistir a Grêmio x Chapecoense
- Gaúcha Esportes transmite a partida com imagens no YouTube. Acesse aqui
- A jornada abre às 18h no canal de Gaúcha 2 no APP de GZH e no canal Gaúcha Esportes no Youtube.
- Após o jogo, acompanhe a repercussão no canal de Gaúcha 2 no APP de GZH e canal Gaúcha Esportes no Youtube
Como chegam Grêmio e Chapecoense
Grêmio
Após a vitória sobre o Cascavel, no primeiro amistoso da intertemporada, o técnico Luís Castro deve dar sequência na preparação do time titular para o segundo semestre. Villasanti e Braithwaite são alternativas para o jogo contra a Chapecoense, após ficarem de fora da partida contra os paranaenses.
Chapecoense
Em reformulação, a Chape aposta no técnico Rafael Lacerta para mudar o rendimento da equipe. A equipe catarinense viajou a Sinop na quinta-feira (2).
Ingressos para Grêmio x Chapecoense
Os ingressos já estão disponíveis para torcedores de ambas as equipes pelo site. Os preços variam de R$ 170 até R$ 350.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar