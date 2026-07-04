Grêmio x Chapecoense hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso

Grêmio x Chapecoense: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso. ArteZH

Grêmio e Chapecoense se enfrentam, neste sábado (4), às 19h, em amistoso de intertemporada. O jogo ocorre no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso.

O Tricolor se prepara para o segundo semestre e recomeçou os treinamentos no dia 17 de junho. A equipe catarinense também está de olho na preparação para o Brasileirão.

Escalações para Grêmio x Chapecoense

Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Luis Eduardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mec e Willian; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Chapecoense: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Giovanni Augusto e David; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem para Grêmio x Chapecoense

Eleniel Benedito, auxiliado por Rafael Peiter e Guilherme Sávio.

Onde assistir a Grêmio x Chapecoense

Gaúcha Esportes transmite a partida com imagens no YouTube. Acesse aqui

transmite a partida com imagens no YouTube. A jornada abre às 18h no canal de Gaúcha 2 no APP de GZH e no canal Gaúcha Esportes no Youtube.

no e no canal no Youtube. Após o jogo, acompanhe a repercussão no canal de Gaúcha 2 no APP de GZH e canal Gaúcha Esportes no Youtube

Como chegam Grêmio e Chapecoense

Grêmio

Após a vitória sobre o Cascavel, no primeiro amistoso da intertemporada, o técnico Luís Castro deve dar sequência na preparação do time titular para o segundo semestre. Tetê, Luis Eduardo e Villasanti são as novidades na relação.

Já Braithwaite, Amuzu e João Pedro não viajaram com o grupo e serão desfalques, assim como no primeiro amistoso.

Chapecoense

Em reformulação, a Chape aposta no técnico Rafael Lacerta para mudar o rendimento da equipe. A equipe catarinense viajou a Sinop na quinta-feira (2).

Ingressos para Grêmio x Chapecoense

Os ingressos já estão disponíveis para torcedores de ambas as equipes pelo site. Os preços variam de R$ 170 até R$ 350.