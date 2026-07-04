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Grêmio x Chapecoense; veja em imagens em Gaúcha Esportes

Tricolor perde amistoso para a Chapecoense, por 2 a 1, em Sinop, no Mato Grosso

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