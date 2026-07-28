Grêmio x Bolívar: horário, onde assistir ao vivo e escalações pela Sul-Americana

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h, pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
Na ida, em La Paz, na Bolívia, o Tricolor perdeu por 3 a 2. O resultado não foi considerado ruim, pois uma vitória por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols classifica o Grêmio para enfrentar o São Paulo nas oitavas.
Escalações para Grêmio x Bolívar
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martin, Wagner Leonardo e Marlon (Pedro Gabriel); Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec (Noriega); Tetê, Amuzu e Braithwaite. Técnico: Luís Castro
Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Echeverria, Arreaga e José Sagredo; Robson Matheus, Vaca, Melgar e Rodríguez; Asprilla e Cauteruccio. Técnico: Alejandro Restrepo
Arbitragem para Grêmio x Bolívar
Piero Maza, auxiliado por Alejandro Molina e Carlos Poblete. VAR: Rodrigo Carvajal (todos chilenos)
Onde assistir a Grêmio x Bolívar
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Paramount+ anuncia a transmissão.
Como chegam Grêmio x Bolívar
Grêmio
Sem Carlos Vinícius, que ainda cumpre suspensão, a pressão por gols, que o Grêmio precisa para se classificar, fica em Braithwaite.
O técnico Luís Castro deve apostar em um meio de campo mais ofensivo contra o Bolívar, desfazendo o tripé de meio de campo utilizado no final de semana contra o Fluminense.
Diego Caito e Jovane Cabral, que estrearam na última partida pelo Brasileirão, não podem atuar na Sul-Americana, pois não foram inscritos a tempo para a fase de playoffs.
Bolívar
Um empate basta para os bolivianos se classificarem. O time deve ser parecido com o jogo da ida, mas precisará segurar a pressão gremista e aproveitar as poucas oportunidades que deve ter.
No final de semana, o Bolívar venceu o Real Potosí por 2 a 1, pelo campeonato nacional, e poupou alguns titulares.
Ingressos para Grêmio x Bolívar
Os ingressos para a partida estão disponíveis no portal.gremio.net. Sócios do Grêmio têm promoção na compra das entradas.
As modalidades Cadeira e Arquibancada podem resgatar um ingresso gratuito para acompanhante. Sócios Torcedores Diamante ou Ouro poderão comprar um ingresso adicional com o mesmo desconto da matrícula, conforme o setor escolhido.
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