Grêmio volta a jogar na Arena após quase dois meses; confira projeção de público

Projeção é de cerca de 26 mil torcedores neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

O jogo entre Grêmio e Fluminense, às 18h30min de domingo (26), marca o retorno do torcedor gremista à Arena após longa pausa para a Copa do Mundo. A projeção é de cerca de 26 mil torcedores na partida válida pelo Brasileirão.

Até a manhã deste sábado (25), apenas o setor gramado sul estava esgotado. Ainda restam ingressos promocionais para o torcedor comum, que pode adquirir uma entrada por R$ 40 na arquibancada norte. Para os sócios, os valores vão de R$ 20 a R$ 250, dependendo da modalidade e do setor.

O Tricolor volta a jogar em casa depois de 57 dias. No dia 30 de maio, o time de Luís Castro perdeu para o Corinthians por 3 a 1 em Porto Alegre.