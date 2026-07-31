Zagueiro do Grêmio será desfalque contra o Mirassol pela Copa do Brasil

Kannemann desfalcará o Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não poderá contar com Kannemann para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro gremista foi expulso contra o Confiança-SE na partida de volta da quinta fase do torneio de mata-mata.

O torcedor pode não lembrar do jogo, pois o confronto foi no dia 14 de maio, antes da parada para a Copa do Mundo.

Kannemann foi expulso aos 29 minutos do segundo tempo após receber o segundo cartão amarelo do árbitro Lucas Torezin.

A expulsão rendeu críticas ao argentino. Ele tinha entrado na partida no intervalo na vaga de Balbuena e conseguiu receber dois cartões amarelos em menos de 30 minutos.

Para a partida de domingo (2), contra o Mirassol, o técnico Luís Castro pode promover a entrada de Luis Eduardo ou de Wagner Leonardo para formar a dupla de defesa com Gustavo Martins.