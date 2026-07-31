Grêmio

Desfalque
Notícia

Zagueiro do Grêmio será desfalque contra o Mirassol pela Copa do Brasil

Kannemann foi expulso na partida de volta da quinta fase da competição contra o Confiança-SE

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS