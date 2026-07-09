Grêmio terá teste para o sistema defensivo contra o Cruzeiro

Luis Eduardo (D) teve oportunidade como titular contra a Chapecoense. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A venda de Viery para a Fiorentina pode ter ajudado o Grêmio fora de campo, mas o sistema defensivo ganhou uma ausência importante para o segundo semestre. Uma lacuna que tem outro jovem formado nas categorias de base como principal candidato. Além de Luis Eduardo também disputam a posição Wagner Leonardo, Kannemann, Wallace e Balbuena.

Luis Eduardo teve a oportunidade de iniciar a partida contra a Chapecoense. Pelo lado esquerdo, como jogou em alguns momentos nas categorias de base, o zagueiro teve a parceria de Gustavo Martins. O problema é que a chance contra a Chapecoense não foi bem aproveitada. O jovem foi batido por Bolasie no lance do primeiro gol. E, depois, não conseguiu cabecear a bola que encontrou a cabeça de Everton.

Após o amistoso contra a Chapecoense, Luís Castro reconheceu que a equipe produziu pouco coletivamente, um alerta para os próximos compromissos. Principalmente pelo confronto deste domingo (12), contra o Cruzeiro, no último amistoso da intertemporada. Depois de dois adversários menores, o Grêmio terá um dos principais times do Brasil pela frente.

— Não me preocupa o resultado, me preocupa é uma produção abaixo daquilo que deveríamos ter tido – afirmou o treinador após a partida.

Wallace

Outro candidato teve melhor apresentação do que o jovem da base. Pelo lado direito, com a parceria de Kannemann, Wallace fez duas boas apresentações. O recém-contratado terminou como um dos destaques da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cascavel. Na derrota do último sábado, também mostrou bom rendimento.

Apresentado oficialmente antes da partida em Sinop, o defensor falou sobre a oportunidade de ganhar a vaga no setor defensivo.

— Eu tenho em mente que aqui pode ser, sim, um dos grandes passos que eu vou ter na minha carreira — disse Wallace .

Último teste

Antes da volta dos jogos oficiais, marcada para o próxima dia 17 de julho, contra o Mirassol, o Tricolor fará um último teste, contra o Cruzeiro.

O time mineiro será um adversário de peso e contra quem o Grêmio poderá testar os ajustes pensados pela comissão técnica para evitar que as dificuldades mostradas no primeiro semestre atrapalhem os planos do clube para a temporada.