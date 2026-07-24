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Grêmio sobrevive em disputa na altitude e promete recuperação no Brasileirão: "Temos uma montanha a escalar"

Destaque por evitar uma derrota ainda pior para o Bolívar, Weverton defendeu o trabalho da comissão técnica de Luís Castro

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Marco Souza

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