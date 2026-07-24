Grêmio sobrevive em disputa na altitude e promete recuperação no Brasileirão: "Temos uma montanha a escalar"

Vitor Severino elogiou a dedicação dos jogadores na partida em La Paz. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Do alto dos 3,6 mil metros de La Paz, o Grêmio provou que ainda respira. A derrota por 3 a 2 para o Bolívar não é um bom resultado. A possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, no entanto, segue firme e forte.

Será preciso vencer os bolivianos na Arena, na próxima quinta-feira (30), por dois gols de diferença para avançar. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Mas dentro dos cenários esperados para um jogo com a altitude como principal adversária, a diferença de gols e a resposta dada por alguns jogadores deixam sinais positivos.

Depois do time decepcionar na derrota para o Mirassol, o rendimento na Bolívia mostrou um time mais atento e concentrado. A dedicação dos atletas, mesmo com a altitude e suas dificuldades, agradou a Vitor Severino. Escolhido para substituir Luís Castro, que não viajou por recomendação médica, o auxiliar elogiou a atuação do grupo.

— Uma derrota é sempre um resultado negativo, mas temos que entendê-la como a primeira parte de uma eliminatória. Isso não transforma o resultado em algo positivo, mas está no intervalo. É uma eliminatória com dois jogos. Muitas coisas positivas, muitos destaques individuais dos jogadores que já não jogavam há algum tempo. A capacidade da equipe se manter equilibrada e com calma. Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil por tudo aquilo que já referiu pelas características do local onde nós estamos. Muitos no aquecimento já estavam comentando. Exploram muito os cruzamentos. Tivemos uma boa reação. Conseguimos jogar, criar muitas situações de gol. Tudo isso é positivo — explicou.

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Grande destaque individual da partida, Weverton fez uma análise sobre o momento do time. O goleiro disse que o momento é de urgência, pela proximidade da zona de rebaixamento no Brasileirão, mas pediu um voto de confiança para o trabalho da comissão técnica. Ele também deu sua opinião sobre o que falta ao Grêmio neste momento.

— O que falta é o resultado, as vitórias. A gente produziu o suficiente para vencer hoje. O Bolívar também teve. Foi uma partida em aberto, mas competimos muito melhor do que no último jogo. A gente ainda não teve uma sequência de duas, três vitórias. Isso traz confiança e tranquilidade. Mas esse momento irá chegar. Entre falar e fazer isso acontecer, temos uma montanha a escalar. Nunca faltou trabalho. O Luís Castro faz isso diariamente para encontrar a melhor maneira do Grêmio jogar. A pressão é grande. Creio que o resultado virá e vamos sair dessa situação — afirmou.

Novidades para os próximos jogos

A partida deste domingo terá uma alternativa a mais para Castro. Jovane Cabral teve o contrato regularizado junto a CBF na última quinta-feira (23) e poderá fazer sua estreia no clube. O meia-atacante de Cabo Verde treinou com os companheiros que não viajaram a La Paz.

Carlos Vinícius também será reforço. O centroavante está liberado para jogar no Brasileirão, mas ainda cumprirá suspensão no jogo de volta contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana.

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