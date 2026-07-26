Grêmio sobe em 20% média de público no Brasileirão em relação a 2025

Tricolor projeta 26 mil pessoas neste domingo contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Embora a situação na tabela de classificação ainda seja incômoda, com proximidade do Z-4, o Grêmio viu crescer em 20% a média de público na Arena em jogos do Brasileirão em relação ao ano passado.

Até agora, o clube apresentou uma média de 27 mil torcedores por partida, enquanto que, ao longo do primeiro turno de 2025, a média era de 21,9 mil.

O clube atribui a esse crescimento algumas medidas criadas em 2026. Entre elas, a criação do modelo de pacotes de ingressos, em que o torcedor pode adquirir entradas para cinco, 10 ou 19 jogos.

Além disso, houve também o lançamento do Setor Gold Premium Sul, a redução do valor para o Setor Gramado Sul (equiparando à Arquibancada Norte), a redução de mensalidades nos setores Arquibancada Norte, Superior Oeste, Gold Leste, Gramado Sul e Gramado Leste, além da revitalização da Arquibancada Norte, que não tem cadeiras instaladas.

Campanha em casa

Neste domingo (26), às 18h30min, o Tricolor recebe o Fluminense, na Arena. A projeção é de 26 mil torcedores no estádio.

A partida, que abre o returno do Brasileirão, marcará também o reencontro da equipe com a torcida gremista. A última aparição foi no fim de maio, antes da parada da Copa do Mundo.

Nos nove jogos anteriores como mandante, a equipe comandada por Luís Castro obteve cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Públicos da Arena no Brasileirão 2026:

Grêmio 5x3 Botafogo: 18.573 pessoas

Grêmio 2x1 Atlético-MG: 15.714 pessoas

Grêmio 1x1 Bragantino: 19.472 pessoas

Grêmio 2x0 Vitória: 20.205 pessoas

Grêmio 0x0 Remo: 23.543 pessoas

Grêmio 1x0 Coritiba: 35.443 pessoas

Grêmio 0x1 Flamengo: 30.891 pessoas

Grêmio 3x2 Santos: 37.385 pessoas

Grêmio 1x3 Corinthians: 42.359 pessoas

Média: 27.065 pessoas