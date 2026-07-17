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Grêmio repete trio no meio-campo para o confronto com o Mirassol; veja a escalação

Tricolor joga nesta sexta-feira (17), às 20h, no retorno do Brasileirão após parada para a Copa do Mundo

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