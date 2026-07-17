Grêmio repete trio no meio-campo para o confronto com o Mirassol; veja a escalação

A primeira escalação do Grêmio após a parada para a Copa do Mundo está no papel. O técnico Luís Castro optou por repetir o trio do meio de campo, que jogou o último amistoso, para enfrentar o Mirassol, nesta sexta-feira (17), às 20h, no Maião, em São Paulo.
Recuperado de lesão, Villasanti volta ao time titular em uma partida oficial após quase um ano. Ele jogará com Nardoni e com Gabriel Mec.
Na defesa, sem Viery, negociado à Fiorentina, da Itália, a dupla de Gustavo Martins será Kannemann. Na esquerda, Pedro Gabriel segue como reserva de Caio Paulista na lateral.
O Grêmio está escalado com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco de reservas, as opções são: Gabriel Grando, Wagner Leonardo, Luis Eduardo, Marcos Rocha, Pedro Gabriel, Willian, Monsalve, Dodi, Noriega, Leo Pérez, Riquelme e Braithwaite.
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