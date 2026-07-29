Grêmio renova com promessa da base

Vini Ferraz ficará na Arena ao menos até o final de 2027. ANGELO PIERETTI / Grêmio FBPA

O Grêmio acertou, nos últimos dias, um novo contrato para Vini Ferraz, artilheiro do sub-20. Agora, o jovem, de apenas 18 anos, ficará na Arena até o final de 2027, com cláusulas de renovação por mais uma ou duas temporadas. Athletico-PR, Cruzeiro e Atlético-MG fizeram sondagens.

O ponta, que atua na base gremista desde os sete anos, natural de Porto Alegre, é o artilheiro do time sub-20. Ele fez 10 gols e deu uma assistência em 21 partidas da categoria no último ano, sendo seis no Brasileirão e quatro no Estadual.

As tratativas pela permanência se arrastavam há alguns meses e o contrato vencia em novembro. Mas o desejo de Vini em permanecer no Tricolor pesou. Ele teve recompensa salarial para acertar o novo contrato até dezembro de 2027.

Existem opções previstas no acordo que dependem exclusivamente do Grêmio para renovação por mais um ou dois anos. Além de metas atreladas ao desempenho e subida aos profissionais para prorrogação.

O anúncio da permanência deverá ser realizado pelo Tricolor em breve. Por enquanto, ele seguirá como alternativa na base com chance de ser convocado para treinos dentro da avaliação da comissão técnica de Luís Castro.