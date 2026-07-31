Grêmio recusa empréstimo de zagueiro para o Corinthians

Wagner Leonardo é reserva do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio foi procurado pelo Corinthians para verificar a disponibilidade de liberação do zagueiro Wagner Leonardo. Houve recusa pelo molde da negociação (empréstimo).

A negócio poderia avançar somente em caso de venda. Recentemente, o Vitória, ex-time de Wagner Leonardo, chegou a ensaiar uma composição financeira para recontratar o atleta. Há uma dívida pendente dos gaúchos com os baianos, mas não houve acerto entre as partes. O Tricolor o adquiriu por 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25,1 milhões) em 2025.

A tendência neste momento é de que o Corinthians não avance nas tratativas. O time paulista tem duas punições de transferbans e, apesar de ter liberação para contratar, não poderiam inscrever o atleta em competições neste momento.

A diretoria tenta se livrar das pendências o quanto antes. Fernando Diniz tem improvisado no setor, pois tem apenas três jogadores da posição: Gustavo Henrique, André Ramalho e Gabriel Paulista.

Zagueiro canhoto

O Grêmio também procura um zagueiro canhoto para suprir a saída de Viery. Caso Wagner Leonardo saia, dois defensores podem ser buscados.