Grêmio recua na negociação por zagueiro argentino; confira o motivo

Nicolás Valentini tem 25 anos e defendeu o Hellas Verona nas últimas temporadas. @acffiorentina / X/Reprodução

O Grêmio recuou na negociação com Nicolás Valentini, de 25 anos, por considerar o salário pedido pelo zagueiro muito alto. O Tricolor buscava trazer o jogador da Fiorentina por empréstimo, com opção de compra.

O negócio não é descartado por completo, e pode ser reconsiderado caso haja uma mudança na pedida salarial. O Tricolor, afinal, tem uma boa relação com a Fiorentina após a negociação de Viery com os italianos.

No momento, contudo, o foco está na readequação financeira, e o Grêmio não pretende arcar com altos salários. Um dos objetivos, inclusve, é reduzir a folha mensal com os atletas mais uma vez até o final do ano.

Agora, o Departamento de Futebol prospecta outras possibilidades no mercado dentro das possibilidades financeiras do clube. Até que alguém chegue, Wagner Leonardo e Kannemann são as possibilidades para o lado esquerdo da defesa.

A janela de transferência abre na próxima segunda-feira (20). O Tricolor já anunciou Wallace e Matheus Nascimento, tem acertos com Diego Caito, Jovana Cabral e Mandaca, e tenta fechar com um zagueiro e um meia.