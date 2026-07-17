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Grêmio recua na negociação por zagueiro argentino; confira o motivo

Tricolor não chegou a acerto e busca novas opções no mercado

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Saimon Bianchini

De São José do Rio Preto

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