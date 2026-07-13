Grêmio recebe nova proposta por Gabriel Mec

Gabriel Mec segue despertando interesse do futebol ucraniano. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio recebeu uma nova proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela contratação do meia Gabriel Mec. Segundo apurou a reportagem de GZH, a oferta oficial está nas mãos da direção, mas a negociação dificilmente será concretizada.

Os valores da nova proposta são mantidos em sigilo. No entanto, Gabriel Mec já sinalizou claro que não pretende atuar em um país que vive um conflito com a Rússia.

No segundo semestre de 2025, Gabriel Mec recebeu a primeira proposta oficial do Shakhtar Donetsk. Na ocasião, os ucranianos apresentaram uma oferta na casa dos 15 milhões de euros, valor que agradou ao Grêmio, mas não ao atleta.

O objetivo de Gabriel Mec é atuar em nos principais centros do futebol europeu. Recentemente, houve o interesse do Hull City, da Inglaterra, em contratar o meia. O Grêmio, porém, afirma que não recebeu nenhuma proposta oficial do clube inglês.