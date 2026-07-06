Grêmio faz ações de reparo do gramado da Arena

Grêmio entrou em nova etapa de preparação do gramado. Jéssica Jacinto / Divulgação Grêmio

O Grêmio iniciou a substituição de parte do gramado da Arena nesta segunda-feira (6). Além de intervenções na condição do campo, o clube também realizou a troca de trecho da grama em algumas áreas. A previsão é de que as obras durem cerca de 15 dias. O próximo jogo no estádio está marcado para o dia 26 de julho, contra o Fluminense.

Além do plantio das novas áreas, o trabalho realizado também teve a descompactação do solo com equipamento especializado, técnica que garante condições ideais para a realização das partidas oficiais. Também foi executado o nivelamento da superfície, assegurando maior uniformidade e melhor desempenho do campo.

Os rolos com a grama instalada são provenientes da lavoura exclusiva destinada ao Grêmio. Os trechos substituídos têm uma composição para garantir maior resistência e qualidade ao gramado.

— A escolha de realizar esse trabalho mais próxima da volta dos jogos também leva em consideração o posicionamento solar da Arena. Como essas áreas permanecem em sombra durante o inverno, aguardamos o momento mais adequado para transplantar a grama da lavoura, que recebe incidência total de sol, reduzindo o impacto dessa mudança — explicou Maristela Kuhn, engenheira agrônoma responsável pelos gramados do clube.

Iluminação artificial

Durante o inverno, a manutenção também conta com o uso intensivo de iluminação artificial para compensar a menor incidência de luz solar, além da aplicação de fertilizantes e produtos específicos para preservar o vigor e favorecer a recuperação da grama, mesmo em condições climáticas menos favoráveis.