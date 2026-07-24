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Grêmio quita salários atrasados e antecipa pagamento do direito de imagem

Clube devia uma folha salarial completa e cerca de 50% de outra

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Saimon Bianchini

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