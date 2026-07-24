Grêmio quita salários atrasados e antecipa pagamento do direito de imagem

Villasanti e Tetê comemoram gol em La Paz contra o Bolívar. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio colocará em dia atrasos salariais e direitos de imagem nesta sexta-feira (24). O Tricolor adiantará também os pagamentos que seriam realizados na próxima semana. Os ajustes são feitos dentro do acordo entre direção e grupo de jogadores numa semana decisiva pelas copas e abertura do returno do Brasileirão.

Segundo apurado por Zero Hora, o clube devia uma folha salarial completa e cerca de 50% de outra. Na semana passada, antes da partida contra o Mirassol, na sexta-feira (17), houve a quitação de valores pendentes, conforme repactuação da diretoria com o elenco.

Direitos de imagem

Além disso, os direitos de imagem, que também estavam em atraso, serão colocados em dia. O Grêmio adiantará o pagamento do próximo pagamento, previsto para 30 de julho, como uma sinalização de comprometimento com os atletas que foram compreensivos pelas pendências.

Venda de Viery

A origem do dinheiro é a quitação da primeira parcela da venda de Viery a Fiorentina da Itália. O pagamento atrasou em virtude da documentação.

A meta gremista é evitar novos atrasos pelos próximos meses como uma sinalização de reestruração financeira.

— A maior contratação que podemos e queremos fazer para o Grêmio, a partir de julho, é o salário em dia. E o torcedor tem que ter essa calma de aceitar isso. O Grêmio não vai fazer loucuras. Não faremos contratações sem poder honrar. A gente ter que ser honesto com a torcida como estamos fazendo hoje — declarou Paulo Pelaipe, em coletiva, na última semana.

No domingo (26), o Grêmio encara o Fluminense pelo Brasileirão, na abertura do returno. Depois terá o Bolivar pela reperscagem da Sul-Americana e no outro final de semana enfenta o Mirassol pelas oitavas da Copa do Brasil.