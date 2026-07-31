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Grêmio pode ter até sete trocas no time para enfrentar o Mirassol

Luís Castro definirá a escalação apenas neste sábado (1º)

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Saimon Bianchini

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