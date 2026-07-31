Grêmio pode ter até sete trocas no time para enfrentar o Mirassol

Luís Castro fará mudanças no gol e no ataque. Duda Fortes / Grupo RBS

O primeiro treino do Grêmio após ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bolívar, na noite de quinta-feira (30), não teve indicativos da equipe que entrará em campo contra o Mirassol, pela Copa do Brasil. Nos bastidores, são projetadas até sete mudanças.

As três substituições garantidas são as entradas de Weverton, Carlos Vinícius, que estava suspenso contra os bolivianos, e a de um zagueiro pela esquerda. Wagner Leonardo é o favorito, mas Luis Eduardo corre por fora para substituir Kannemann, suspenso.

Duas modificações podem ser feitas por conta do rendimento. Leo Pérez e Villasanti são cotados para entrar nas vagas de Noriega e Dodi. Outras duas trocas são analisadas. Pavon e Marlon podem sair. O lateral-esquerdo voltou após grave lesão, enquanto o argentino pode sair por conta do baixo rendimento, abrindo espaço para Diego Caito.

Jovane Cabral ainda não tem condições de jogar uma partida inteira. Ele atuou 12 minutos contra o Fluminense, aprimorou a parte física nos últimos dias e deve ser liberado por mais tempo neste final de semana.

Último treino

O Tricolor treina no final da manhã de sábado, no CT Luiz Carvalho, e viaja para o interior de São Paulo no começo da tarde.

Luís Castro confirmou a ideia de manutenção da formação com três meio-campistas. A escalação deve ser indicada na atividade ou depois ao grupo de atletas.

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