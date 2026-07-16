Grêmio pode entrar no Z-4 do Brasileirão hoje; veja os cenários

Tricolor volta a campo pela Série A na sexta-feira (17). Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Brasileirão volta só na sexta-feira (17) para o Grêmio, mas a equipe precisa ficar de olho na tabela desde quinta (16). A partida entre Vasco e Vitória, que abre a 19ª rodada, pode fazer o Tricolor terminar o dia na zona de rebaixamento.

O Grêmio entrou na parada para a Copa do Mundo ocupando a 16ª posição da tabela, uma acima do Vasco, primeiro time no Z-4. A diferença é de um ponto — os gaúchos têm 21, e os cariocas, 20.

Guia da secação

Vasco e Vitória se enfrentam às 19h30min, no Barradão. Se o Vasco vencer, vai a 23 pontos, dá um salto na classificação e faz o Grêmio dormir no 17º lugar.

Para o Tricolor ficar fora do Z-4, um empate vascaíno já serve. As duas equipes ficariam com a mesma quantidade de pontos e vitórias, e o desempate se daria pelo saldo de gols. O saldo do Vasco é pior do que o do Grêmio, então continuaria atrás.

Mesmo que o Grêmio entre no Z-4 hoje, não é garantia que terminará a rodada na zona do rebaixamento. O Tricolor joga nesta sexta-feira (17), contra o Mirassol, e pode saltar até seis posições, caso vença. A bola rola a partir das 20h, no Maião.

Tabela de classificação do Brasileirão