Grêmio perde profissional para o futebol chinês; veja detalhes

O Grêmio perdeu seu coordenador de saúde e performance para o futebol chinês. Felipe Marques aceitou oferta para trabalhar no Shanghai Port FC e já assinou rescisão com o Tricolor.
No clube asiático, Felipe vai ocupar o cargo de chefe do departamento médico. O contrato é de três anos.
A direção gremista ainda não definiu quem será o substituto. Por ora, o cargo fica vago.
Marques chegou ao Tricolor no início deste ano, na gestão Odorico Roman, vindo do São Paulo. Esta foi a segunda passagem pelo clube de Porto Alegre do profissional com pós-graduação de gestão em saúde.
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