Grêmio perde para o Mirassol no retorno do Brasileirão e segue a um ponto do Z-4

Depois das férias, treinos e amistosos, a decepção. Na noite de sexta-feira (17), pela 19ª rodada do Brasileirão, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Mirassol. Bruno Santos e Edson marcaram para os donos da casa. Carlos Vinícius descontou no segundo tempo.
A derrota sofrida no Maião, empurrou a equipe para a beirada do Z-4 novamente. O Tricolor ficou em 16º lugar, com 21 pontos, apenas um à frente do Vasco. Para tornar o resultado ainda pior, construído com outra péssima atuação, a equipe paulista ficou apenas dois pontos atrás do Tricolor na tabela. Com um jogo a menos do que os gaúchos. Um recomeço para apavorar até o gremista mais esperançoso.
A volta ao Brasileirão teve também o retorno dos cascudos ao sistema defensivo. Weverton, Kannemann e Caio Paulista começaram como titulares, com Gustavo Martins e Pavon completando o setor. Villasanti, Nardoni, Tetê, Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius completaram a equipe.
Só que depois de quase 50 dias de preparação, o resultado em campo lembrou os piores momentos do primeiro semestre.
Velhos problemas
A proposta de marcação alta feita contra o Cruzeiro, no último amistoso da intertemporada, se fez presente no gramado do Maião também por alguns instantes.
De volta do Mundial, Weverton trabalhou pela primeira vez aos sete minutos. Japa arriscou de fora da área. O chute não pareceu ter tanta força, mas o goleiro caiu para o lado esquerdo para fazer a defesa, e a bola escapou do seu controle, saindo pela linha de fundo.
Os paulistas assustaram aos 10 minutos. Edson recebeu na área e finalizou. A bola cruzou a pequena área, mas o centroavante Bruno Santos não chegou a tempo para empurrar para o fundo do gol. Na segunda chance, o centroavante do Mirassol alcançou.
Igor Formiga recuperou a bola, avançou e acertou o cruzamento para Bruno Santos completar de carrinho. Villasanti não acompanhou o adversário, que teve tempo para chutar caído depois de errar na primeira tentativa.
Tetê quase empatou aos 24 minutos. O atacante recebeu o lançamento, driblou Reinaldo e soltou o chute de pé esquerdo. Walter defendeu no meio do gol, e o Grêmio ganhou o escanteio.
Aos 35 minutos, o Tricolor ficou em vantagem numérica por alguns segundos. Amuzu lançou Gabriel Mec, que driblou Denilson. O último recurso do marcador foi o puxão para segurar o meia gremista. O árbitro Bruno Arleu marcou falta e expulsou o jogador, mas trocou a cor do cartão após revisão no VAR.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Após péssima cobrança de falta de Amuzu, o Mirassol ampliou após uma sequência de erros. Kannemann desarmou na área. Pavon tentou tirar a bola de calcanhar e devolveu a posse para os paulistas. Villasanti não conseguiu recuperar, Caio Paulista demorou para fechar o espaço e Edson tocou na saída de Weverton: 2 a 0.
Segundo tempo
O Grêmio voltou com quatro mudanças para o segundo tempo. Amuzu, pelo protocolo de concussão, saiu e liberou uma substituição extra. Pedrinho, Braithwaite, Willian e Leonel Pérez entraram. Caio Paulista, Gabriel Mec, Amuzu e Villasanti saíram.
Reinaldo quase fez o terceiro. Pedro Gabriel perdeu a bola ao tentar sair driblando pelo campo. Alesson lançou na área, e o ex-lateral do Grêmio completou de pé esquerdo, mas errou o gol de Weverton.
Pressão tricolor
De fora da área, no rebote de cobrança de falta, Tetê exigiu outra boa intervenção de Walter, aos 11 minutos. Depois, Braithwaite não conseguiu completar um bom cruzamento dentro da área do Mirassol, aos 24 minutos. A pressão para descontar deu resposta.
Tetê deu início ao ataque pelo lado direito após lançamento de Braithwaite. O atacante acionou Pavon, que achou Carlos Vinícius. O chute de pé direito, aos 31 minutos, não deu chances para Walter.
A busca pelo empate teve outra mudança promovida por Luís Castro. Riquelme entrou no lugar de Nardoni.
A última cartada gremista foi Marcos Rocha, na vaga de Tetê, para Pavon virar atacante.
Pouco para um time que se preparou durante quase 50 dias para voltar ao Brasileirão. Uma derrota para assustar, antes da viagem a La Paz para enfrentar o Bolívar pela Copa Sul-Americana. Antes da altitude boliviana, o time ganhou a preocupação a mais de secar os adversários para não entrar no Z-4 antes de voltar ao Brasileirão.
Brasileirão — 19ª rodada — 17/7/2026
Mirassol (2)
Walter, Igor Formiga, João Vitor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Chico Kim, 37'/2ºT) e Japa (Shaylon, 30'/2ºT); Alesson (Fernandino, 37'/2ºT), Edson (Carlos Eduardo, 26'/2ºT) e Bruno Santos (André Luis, 30'/2ºT)
Técnico: Rafael Guanaes
Grêmio (1)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista (Pedro Gabriel, INT); Villasanti (Leonel Pérez, INT), Nardoni (Riquelme, 34'/2ºT), Tetê (Marcos Rocha, 40'/2ºT), Gabriel Mec (Braithwaite, INT) e Amuzu (Willian, INT); Carlos Vinícius
Técnico: Luís Castro
GOLS: Bruno Santos (M), aos 15min, e Edson (M), aos 38min do 1º tempo; Carlos Vinícius (G), aos 31min do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Denilson (M); Kannemann, Gustavo Martins, Leonel Pérez (G)
ARBITRAGEM: Bruno Arleu, auxiliado por Carlos Henrique Alves e Thayse Fonseca. VAR: Paulo Renato Coelho (quarteto do RJ)
PÚBLICO: 4.593 pessoas
RENDA: R$ 128.000,00
LOCAL: Estádio Maião, em Mirassol
Próximo jogo
Quinta-feira, 23/7 — 19h
Bolívar x Grêmio
Estádio Hernando Siles — Copa Sul-Americana (playoffs, ida)
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