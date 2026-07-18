Grêmio

No Maião
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Grêmio perde para o Mirassol no retorno do Brasileirão e segue a um ponto do Z-4

Time de Luís Castro apresentou os mesmos problemas do primeiro semestre e acabou superado por 2 a 1; Carlos Vinícius descontou para o Tricolor

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Marco Souza

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