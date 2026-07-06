Grêmio paga salário atrasado e projeta quitar outros débitos até o fim de julho

Após a folga no último domingo (5), os atletas retornam aos treinos nesta segunda-feira (6) com o valor integral quitado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio pagou o salário atrasado de maio do grupo de jogadores nesta segunda-feira (6). A folha de pagamento dos atletas é dividida entre direitos de imagem e o salário na carteira de trabalho. A primeira parte, que corresponde a 60% do valor, foi quitada no dia 26 de junho.

A questão foi comunicada para os jogadores nos últimos dias. Após a folga no último domingo (5), os atletas retornam aos treinos nesta segunda-feira (6) com o valor integral quitado.

Luvas e bonificações estão pendentes

Por conta das negociações realizadas nas últimas semanas, o Tricolor conseguiu arrecadar os valores para ter fluxo de caixa mais tranquilo nos próximos meses.

A direção espera que a Fiorentina faça a transferência a primeira parcela da contratação de Viery para organizar o fluxo restante de pagamentos junto aos atletas. Após resolver a questão trabalhista, o departamento de futebol prometeu colocar em dia algumas luvas e bonificações pendentes com parte do grupo.

Venda de Viery foi importante para ajudar o clube a quitar débitos. Duda Fortes / Agencia RBS

As saídas de André Henrique, Viery e Arthur reduziu significativamente a folha salarial no clube. Sem o trio, o clube registra uma redução de R$ 2,3 milhões no custo mensal.