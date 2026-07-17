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Grêmio paga parte dos atrasos de salários antes da partida contra o Mirassol

Tricolor deve quitar todas as pendências financeiras com o elenco na próxima semana

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Saimon Bianchini

Direto de Mirassol-SP

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