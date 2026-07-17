Grêmio paga parte dos atrasos de salários antes da partida contra o Mirassol

Gustavo Martins deu autógrafos na chegada a Mirassol. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Conforme combinado com os jogadores, o Grêmio quitou parte das pendências salariais com o elenco antes da partida contra o Mirassol, na noite desta sexta-feira (17), no interior de São Paulo.

O Tricolor deverá colocar tudo em dia na próxima semana antes do confronto pela Sul-Americana diante do Bolívar.

Segundo apurou Zero Hora, o Grêmio demorou a receber a primeira parcela da venda de Viery à Fiorentina por questões burocráticas, já que a documentação da transferência do zagueiro demorou mais que o previsto para liberação.

O Tricolor tinha prometido fazer o pagamento ao elenco até o dia 15 e teve um novo atraso de dois dias. Os atletas foram comunicados e compreenderam o cenário, segundo a fonte ouvida por GZH.