Grêmio negocia a contratação de zagueiro da Fiorentina

Nicolás Valentini tem 25 anos e defendeu o Hellas Verona nas últimas temporadas. @acffiorentina / X/Reprodução

A busca do Grêmio por um zagueiro afirmado levou a direção até o nome de Nicolás Valentini, da Fiorentina. O defensor argentino, formado na base do Boca Júniors, tem 25 anos e é canhoto. O Tricolor buscou informações sobre o jogador com Fabio Paratici, diretor esportivo do clube italiano.

Na Europa desde 2024, o zagueiro foi comprado pela Fiorentina após o destaque no futebol argentino. Nas duas últimas temporadas, defendeu o Hellas Verona. O jornalista italiano Gianluca di Marzio noticiou a conversa. GZH confirmou a procura feita pelos dirigentes grmeistas.

Marzio informou que existe um acerto entre os clubes, com o pagamento de cerca de 3,5 milhões de euros pela transferência. Segundo GZH, a negociação ainda não está concluída.

Pela relação construída com o clube italiano após a venda de Viery, o Grêmio tenta avançar pela contratação do substituto do jovem formado na base do clube. Mas a negociação é considerada muito complexa pelos valores.

A busca por um jogador afirmado para o lado esquerdo da defesa é considerado uma das prioridades do departamento de futebol. A ideia, inicialmente, era apostar em um brasileiro. Mas pela falta de opções, o nome do argentino foi procurado após a boa avaliação feita por comissão técnica e direção.