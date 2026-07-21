Grêmio não poderá utilizar dois reforços nos playoffs da Copa Sul-Americana; entenda

Técnico Luís Castro ficará de fora da viagem para a Bolívia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio não terá Jovane Cabral e Diego Caito à disposição para a disputa dos playoffs Copa Sul-Americana. Os reforços não estão inscritos para as partidas contra o Bolívar, mas poderão ser incluídos para a eventual disputa das próximas fases.

A dupla está em Porto Alegre, em finalização dos trâmites burocráticos para o anúncio oficial, mas não será utilizada na competição da Conmebol.

Caito chegou à Capital na última sexta-feira (17). O lateral está em condições de jogo, mesmo que tenha ficado de fora das últimas partidas do Goiás. O trabalho do departamento de futebol é deixar o reforço em condições para a partida de domingo, às 18h30min, contra o Fluminense.

No caso de Cabral, o meia-atacante desembarcou em Porto Alegre na noite da última segunda-feira (20). Por ser estrangeiro, o reforço de Cabo Verde tem processo de regularização na CBF mais demorado. Ele realiza exames médicos nesta terça (21) antes de assinar contrato de 18 meses.

A lista do clube foi enviada para a entidade na segunda. Dos reforços contratados até o momento, Matheus Nascimento e Wallace estão na relação de 50 nomes inscritos. A dupla deve viajar para La Paz, mesmo que fique como opção no banco de reservas.