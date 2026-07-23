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Com golaço
Notícia

Grêmio na altitude: a vitória histórica na Libertadores de 1983 que serve de inspiração

De virada, o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, em chutaço do volante China

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Valter Junior

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