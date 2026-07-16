Grêmio muda perfil de reforços e reformula o grupo em busca de equilíbrio nas contas e no campo

Matheus Nascimento é aposta da direção para o ataque. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A era dos milhões de dólares e euros investidos em reforços acabou no Grêmio. Depois de altos investimentos no ano passado e no início desta temporada, a direção promove um ajuste de rota nesta janela de transferências.

Contratações menos badaladas, mas com o perfil detalhado para entregar o que Luís Castro quer para o time neste momento. O desafio é encontrar estas peças no mercado, um enigma que a direção trabalha para solucionar.

Até o momento, duas contratações foram concretizadas. E outra dupla está muito próxima de ser anunciada.

Wallace e Matheus Nascimento chegaram, estrearam e deixaram boa impressão. O zagueiro de 22 anos veio do CRB. O valor pago não chega perto de outros investimentos na posição. Por R$ 3 milhões, o defensor foi incorporado ao time.

O centroavante que pertence ao Botafogo veio do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O clube carioca liberou o jogador para o Tricolor por parte da dívida pelas contratações de Nathan Fernandes e Cuiabano.

Outros reforços

Mais dois negócios estão pertos de serem concluídos. O meia-atacante Jovane Cabral desembarcará nos próximos dias a Porto Alegre. Uma reposição para a eventual saída de Amuzu, que não deve ter seu contrato renovado no fim deste ano.

— É um jogador que joga pela esquerda, pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho e com aquilo que é o seu objetivo de época. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco — projetou Castro.

O outro futuro reforço é Diego Caito. Depois do Goiás recusar as primeiras propostas, a negociação avançou na última quarta-feira (15). O lateral-direito custará cerca de R$ 5 milhões ao clube. Após a assinatura do contrato, o primeiro pagamento será de R$ 3 milhões. Até junho do ano que vem, mais R$ 2 milhões serão pagos aos goianos.

Zagueiro na mira

Depois vem a situação mais indefinida, mesmo com o otimismo por um desfecho positivo. O Tricolor conversa com a Fiorentina para trazer o zagueiro Nicolás Valentini, da Fiorentina.

O defensor argentino, formado na base do Boca Juniors, tem 25 anos e é canhoto. As conversas avançam com Fabio Paratici, diretor esportivo do clube italiano.

Das carências identificadas, resta apenas uma a ser resolvida. Um meia é a última peça do quebra-cabeças a ser buscada no mercado. E é essa a última lacuna a ser preenchida no momento, ainda mais pela possibilidade cada vez maior de que Gabriel Mec não será alternativa por muito tempo.

O Shakhtar Donetsk ofereceu 12 milhões de euros pelo jovem, cerca de R$ 70 milhões. A proposta foi aceita pelo clube, mas falta o jogador aceitar se transferir ao clube ucraniano.