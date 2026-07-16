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Grêmio muda perfil de reforços e reformula o grupo em busca de equilíbrio nas contas e no campo

Direção vendeu jovens e contratou atletas de menor investimento nesta janela de transferências

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Marco Souza

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