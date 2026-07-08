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Grêmio muda estratégia para tentar contratar lateral do Goiás

Diego Caito, 22 anos, é desejo do departamento de futebol gremista

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Marco Souza

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