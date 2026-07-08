Grêmio muda estratégia para tentar contratar lateral do Goiás

Diego Caito, 22 anos, agora pode vir em definitivo. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Grêmio mantém o desejo de contar com Diego Caito. Depois de negociar a vinda do lateral-direito do Goiás por empréstimo, a direção mudou a estratégia. A proposta pelo destaque da equipe goiana agora é de compra.

O ge noticiou a oferta inicialmente. No momento, o Tricolor disputa a contratação com o Santos. A equipe paulista também tenta avançar nas negociações pelo jogador de 22 anos. Depois da recusa pela proposta de empréstimo, com opção de compra, a equipe da Série B iniciou as conversas dentro do novo modelo de negócio.

Uma lista de jogadores gremistas foi oferecida aos goianos, mas este modelo de negócio não avançou. Revelado nas categorias de base do Goiás, Caito fez até o momento 78 partidas como profissional, com três gols e seis assistências.

Na atual temporada, marcou dois gols e deu três assistências em 25 jogos. A posição é considerada uma das carências do grupo. Com a chegada de mais uma opção, Pavon pode voltar a ser utilizado como atacante.