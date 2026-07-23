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Grêmio mantém otimismo sobre renovação de centroavante

Com vínculo encerrando em dezembro, Carlos Vinícius já poderia assinar pré-contrato com outro clube, mas negocia permanência na Arena 

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Filipe Duarte

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