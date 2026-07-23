Grêmio mantém otimismo sobre renovação de centroavante

Camisa 95 é o goleador gremista no ano, com 18 gols. Duda Fortes / Agencia RBS

Com vínculo encerrando em dezembro, Carlos Vinicius já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e deixaria o Grêmio de graça ao final da temporada. Contudo, a diretoria gremista mantém o otimismo de que conseguirá prorrogar a permanência do centroavante por mais tempo, com direito a uma valorização salarial.

Nos últimos dias, ganhou força nas redes sociais a versão de que houve um erro da parte gremista na leitura do contrato, no que diz respeito às cláusulas de renovação automática. Esta informação foi desmentida pelo Tricolor, que garante estar em conversas com o atleta de 31 anos e seu empresário desde abril, quando percebeu que as metas não seriam alcançadas.

O primeiro objetivo era uma convocação para defender Brasil ou Portugal na Copa do Mundo. O segundo consistia em disputar, como titular, ao menos 45 minutos em 70% das partidas desde sua contratação. No entanto, o atleta sofreu uma lesão no segundo semestre de 2025, o que impediu o atingimento dessa meta.

Para acertar a renovação, o Grêmio trabalha com uma valorização salarial e tem recebido resposta positiva do atleta, que manifestou o desejo de continuar em Porto Alegre. Consultada pela reportagem, uma fonte ligada à diretoria garante que o atual salário de Carlos Vinícius está bem abaixo de R$ 1 milhão.

Contratado em julho do ano passado, Carlos Vinícius assumiu protagonismo na equipe. Neste ano, foi o jogador do elenco que mais atuou (35 jogos) e mais fez gols - 18, mais que o dobro do segundo, que é Amuzu, com sete.

Suspenso pela expulsão contra o Montevideo City Torque na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o centroavante foi suspenso por dois jogos pela Conmebol. Assim, não estará à disposição para nenhum dos jogos contra o Bolívar, pelos playoffs.