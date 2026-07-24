Grêmio inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Bolívar

O Grêmio definirá sua vida na Copa Sul-Americana jogando na Arena. Na próxima quinta-feira (30), o Tricolor recebe o Bolívar, às 19h, e a venda de ingressos teve início nesta sexta (24) para sócios gremistas.
As entradas podem ser compradas em portal.gremio.net. Para os não sócios, a venda começará no sábado (25), a partir das 14h, pelo site oficial.
Sócios terão promoção
As modalidades de sócios Cadeira e Arquibancada podem resgatar um ingresso gratuito para acompanhante; e os Sócios Torcedores Diamante ou Ouro poderão comprar um ingresso adicional com o mesmo desconto da matrícula, conforme o setor escolhido.
O Sócio Infantil pode garantir o acesso por R$ 5, exceto no setor camarote e visitante. Veja os valores abaixo:
O Grêmio perdeu o jogo de ida por 3 a 2, na Bolívia, e precisará vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis.
Qualquer vitória por dois ou mais gols classifica o Tricolor para as oitavas de final. O adversário será o São Paulo.
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