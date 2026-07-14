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A caminho?
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Grêmio faz nova proposta por lateral direito

Tricolor apresentou outra oferta por Diego Caito, do Goiás, jogador que também despertava o interesse do Santos

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Saimon Bianchini

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