Grêmio faz nova proposta por lateral direito

Diego Caito está na mira do Grêmio e do Santos. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Grêmio tem caminho praticamente livre para avançar na contratação do lateral-direito Diego Caito, do Goiás. O Tricolor apresentou uma nova oferta pelo jogador. O Santos, outro interessado no atleta, recuou nas tratativas.

O jogador de 22 anos está há quatro temporadas no Goiás e virou reserva por conta da queda de rendimento recente e pelas informações sobre as negociações.

O Santos sofreu um transferban por conta da dívida na compra de Jean Lucas, na casa de R$ 12 milhões. Também há pendências financeiras com o elenco. A prioridade é quitar os pagamentos. Além disso, o cenário eleitoral aumenta a pressão para evitar novos investimentos.

A última oferta gremista é de R$ 5 milhões parcelados por parte dos direitos econômicos do jogador. A venda era uma exigência do Goiás. Há otimismo na Arena para um desfecho positivo.

Além de um lateral, o clube deverá buscar nesta janela um meia e um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Já foram contratados Wallace, o atacante Matheus Nascimento e o meia caboverdiano Jovane Cabral.