Grêmio falha na defesa, perde para o Bolívar na altitude e larga em desvantagem no playoff da Sul-Americana

Poderia ter sido melhor, mas também pior. Mesmo assim, o Grêmio volta a Porto Alegre vivo na Copa Sul-Americana. A derrota por 3 a 2 para o Bolívar, no jogo de ida dos playoffs, teve um festival de erros defensivos e gols desperdiçados na altitude de 3,6 mil metros de La Paz.

No Estádio Hernando Siles, o Tricolor precisou correr atrás do adversário e conseguiu empatar o placar duas vezes, com gols de Villasanti e Tetê. Mas a péssima noite dos defensores gremistas custou um resultado melhor.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena. O Grêmio vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas. Vitória por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.

Primeiro tempo movimentado

Luís Castro viu pela televisão o time que ele preparou a nível do mar. Em Porto Alegre, por recomendação médica, o técnico encarregou o auxiliar Vitor Severino de comandar a equipe da casamata. A escalação foi praticamente toda reserva. Weverton, Pavon, Pedrinho, Villasanti e Tetê foram os titulares aproveitados. Mas a principal parte da estratégia era ter Leonel Pérez como primeiro volante, muitas vezes como zagueiro, e Dodi na proteção a Luis Eduardo e Wagner Leonardo. Braithwaite substituiu Carlos Vinícius, suspenso.

Todo os cuidados, os alertas e as combinações feitas dos perigos da altitude não renderam 76 segundos de paz aos gremistas. Com um minuto e 15 segundos no cronômetro, o Bolívar abriu o placar. Graças a Pavon e Leonel Pérez. O lateral foi feito de bobo por Patito Rodríguez, que aplicou uma sequência de dribles no lateral. Após Wagner Leonardo afastar a primeira tentativa, o volante argentino errou a marcação e Cauteruccio, sozinho, completou de cabeça o cruzamento.

Curiosamente, a dificuldade gremista foi estar organizado em campo. Os jogadores conseguiram correr, mesmo que ficasse clara a dificuldade de recuperar o fôlego. Aos seis minutos, em duas oportunidades, Tetê teve Lampe caído. Só que o atacante acertou o goleiro no chão. Logo na sequência, a pouca qualidade do Bolívar ajudou. Em outra exibição de péssima execução defensiva. Vaca errou a tentativa de desarme. O volante gremista teve tempo de dominar a bola na área, ajeitar o corpo e finalizar de pé esquerdo para marcar.

Os jogadores nem tinham recuperado o fôlego na comemoração do gol, e o Bolívar contou com outra contribuição de Pavon. Patito Rodríguez deixou o lateral gremista deitado e tocou para José Sagredo. Weverton defendeu a tentativa, mas deu o rebote no pé de Robson Matheus. O brasileiro marcou o segundo dos donos da casa aos 17 minutos.

O medo de um resultado pior não durou muito. Tetê, aos 22 minutos, empatou novamente. O atacante pegou rebote de escanteio e chutou de fora da área. A bola desviou em Cauteruccio e enganou.

Três minutos depois, em chute de fora da área, o atacante quase fez o terceiro. Pavon tentou complicar novamente. O lateral saiu para tentar um desarme e deixou a bola passar para Patito. O atacante bateu com estilo, mas Weverton fez grande defesa para salvar o Grêmio.

Nos acréscimos, outras duas chances para o Tricolor. Tetê roubou a bola e achou Enamorado completamente livre. O colombiano correu até quase a pequena área. A opção era tentar o chute ou rolar para Braithwaite. A escolha foi pela finalização em cima do goleiro. Um cruzamento de Pavon quase encontrou Enamorado, mas a defesa da equipe boliviana evitou o gol nos acréscimos. O lateral quase terminou o primeiro tempo com um golaço. Após cobrar escanteio, o argentino pegou o rebote. Do lado da área, o camisa 7 arriscou o chute e acertou o travessão.

Segundo tempo ruim

Sem mudanças para iniciar o segundo tempo, o Grêmio passou a ser mais pressionado. Depois de terminar a primeira etapa. Aos 10 minutos, Asprilla marcou após cobrança de escanteio. O árbitro anulou no campo e teve a decisão confirmada na revisão pelo VAR. O atacante estava impedido. A resposta poderia ter sido dada por Enamorado. Pavon cruzou na medida para o companheiro, quase junto da trave, chutar para fora e sem o goleiro do Bolívar no lance.

Um gol perdido quase inacreditável. Daqueles que o futebol pune. Algo que aconteceu no minuto seguinte. Jesus Sagredo cruzou. Pavon foi batido por Asprilla, que completou para o gol sem chances a Weverton aos 12 minutos.

Severino sacou Tetê, Enamorado e Luis Eduardo, que estava sentindo um problema físico. Gabriel Mec, Monsalve e Gustavo Martins entraram. Nardoni também veio para o jogo, na vaga de Villasanti. Uma trapalhada entre Pavon e Gustavo Martins deixou Sagredo livre, cara a cara com Weverton, na área. O goleiro gremista salvou o time aos 25 minutos.

Gabriel Mec teve a bola para empatar. Braithwaite recebeu de Pavon e achou o companheiro na área dos bolivianos. O jovem tentou por cobertura e errou o alvo. O gás gremistas claramente acabou. E os últimos minutos foram de pressão do Bolívar. Weverton salvou o time em duas chances dos donos da casa.

No fim, Matheus Nascimento entrou no lugar de Braithwaite. E Wagner Leonardo, já nos acréscimos, errou de forma bisonha. Weverton e a trave salvaram o Grêmio de levar o quarto gol e complicar a situação no confronto.

A estratégia quase deu certo. Poupando forças para o Brasileirão, o Grêmio sofreu uma derrota que não inviabiliza a sequência na Copa Sul-Americana. O time volta do jogo na montanha um pouco mais fortalecido do que quando deixou o Brasil. Não o suficiente para garantir a confiança do torcedor novamente. Será preciso provar isso neste próximo domingo, contra o Fluminense, na Arena.

Coletiva do auxiliar Vitor Severino:

Copa Sul-Americana

Playoffs (ida) — 23/7/2026

Bolívar (3)

Carlos Lampe; Jesús Sagreso (Luis Paz, 18'/2ºT), Echavarría, Arreaga e José Sagredo; Robson Matheus (Dorny Romero, 37'/2ºT), Vaca (Justiniano, 18'/2ºT) e Melgar; Dairon Asprilla, Patito Rodríguez (Jhon Velásquez, 36'/2ºT) e Cauteruccio (Lucas Chávez, 36'/2ºT)

Técnico: Alejandro Restrepo

Grêmio (2)

Weverton; Pavon, Luis Eduardo (Gustavo Martins, 13'/2ºT), Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti (Nardoni 21'/2ºT); Enamorado (Monsalve, 13'/2ºT), Tetê (Gabriel Mec, 13'/2ºT) e Braithwaite (Matheus Nascimentos, 46'/2ºT)

Técnico: Vitor Severino (interino)

GOLS: Cauteruccio (B), ao 1min, Villasanti (G), aos 15min, Robson (B), aos 17 min, e Tetê (G) aos 22 minutos do 1º tempo; Asprilla (B) aos 12 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Leonel Pérez, Gabriel Mec (G)

ARBITRAGEM: Roberto Perez, auxiliado por Jesus Sanchez e Stephen Atoche. VAR: Diego Haro (todos do Peru)

LOCAL: Estádio Hernando Siles, em La Paz

Próximo jogo

Domingo, 26/7 — 18h30min

Grêmio x Fluminense

Arena do Grêmio — Brasileirão (20ª rodada)