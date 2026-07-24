Grêmio

Em La Paz
Notícia

Grêmio falha na defesa, perde para o Bolívar na altitude e larga em desvantagem no playoff da Sul-Americana

Tricolor leva 3 a 2, com direito a gol relâmpago; partida de volta acontece na próxima quinta-feira, na Arena

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS