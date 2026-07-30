Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão após empate do Inter e vitória do Mirassol

Time paulista saiu do Z-4 e assumiu o 14° lugar. JP Pinheiro / Mirassol/Divulgação

Sem entrar em campo no meio de semana pelo Brasileirão, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento e não poderá deixá-la até o próximo jogo na competição, marcado para 8 de agosto.

O Tricolor, que começou o dia na 15ª colocação, foi empurrado para a zona de rebaixamento após a vitória do Mirassol sobre o Remo, nesta quarta (29), em Mirassol. Marllon, contra, e João Victor fizeram os gols dos donos da casa. Leonel Picco descontou.

Outro resultado que colaborou foi o empate do Inter contra o Flamengo, por 1 a 1, no Beira-Rio. Com 22 pontos, a mesma pontuação do Grêmio, o Colorado supera o Tricolor por ter um gol marcado a mais na competição.

O Grêmio jogaria nesta semana contra o Botafogo, mas o jogo foi adiado por conta da partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, marcada para esta quinta-feira (30). A partir das 19h, o time treinado por Luís Castro encara o Bolívar, na Arena. Na ida, o time gaúcho foi derrotado por 3 a 2.

Na sequência, o Grêmio terá dois jogos pelas oitavas da Copa do Brasil contra o Mirassol, sendo o segundo em Porto Alegre. Pelo Brasileirão, encara o São Paulo, em 8 de agosto, na Arena.