Grêmio

21ª rodada
Notícia

Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão após empate do Inter e vitória do Mirassol

Tricolor tem a mesma pontuação do maior rival, mas é superado pelo critério dos gols marcados

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Zero Hora

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