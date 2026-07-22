Grêmio ensaia retorno de lateral-esquerdo contra o Fluminense 

O lateral-esquerdo Marlon não acompanhou a delegação gremista que viajou à Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Copa Sul-Americana, mas está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. A ideia é que seja relacionado para o duelo do fim de semana, contra o Fluminense.
Afastado dos gramados desde março, quando sofreu uma fratura no tornozelo direito durante uma partida contra o Vitória, o atleta está totalmente recuperado da cirurgia. Inclusive, nesta semana, voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho com o restante do elenco.
Caso confirme o retorno, o jogador cumprirá a projeção estabelecida por ele próprio. O departamento médico do Grêmio adotava uma cautela maior, tendo meados de agosto como o plano inicial.
Desde que o lateral sofreu a grave lesão, Pedro Gabriel e Caio Paulista têm se intercalado na função. Em um primeiro momento, um dos dois deve continuar na posição, até que Marlon recupere o ritmo de jogo.
A partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão está agendada para iniciar às 18h30min de domingo (26), na Arena. O duelo será crucial para que o Tricolor gaúcho se mantenha fora da zona de rebaixamento.
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