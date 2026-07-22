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Grêmio ensaia retorno de lateral-esquerdo contra o Fluminense 

Tricolor receberá a equipe carioca no domingo, na Arena, pelo Brasileirão 

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Filipe Duarte

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