Grêmio ensaia retorno de lateral-esquerdo contra o Fluminense 

Marlon não atua desde março quando sofreu fratura no tornozelo. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

O lateral-esquerdo Marlon não acompanhou a delegação gremista que viajou à Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Copa Sul-Americana, mas está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. A ideia é que seja relacionado para o duelo do fim de semana, contra o Fluminense.

Afastado dos gramados desde março, quando sofreu uma fratura no tornozelo direito durante uma partida contra o Vitória, o atleta está totalmente recuperado da cirurgia. Inclusive, nesta semana, voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho com o restante do elenco.

Caso confirme o retorno, o jogador cumprirá a projeção estabelecida por ele próprio. O departamento médico do Grêmio adotava uma cautela maior, tendo meados de agosto como o plano inicial.

Desde que o lateral sofreu a grave lesão, Pedro Gabriel e Caio Paulista têm se intercalado na função. Em um primeiro momento, um dos dois deve continuar na posição, até que Marlon recupere o ritmo de jogo.

A partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão está agendada para iniciar às 18h30min de domingo (26), na Arena. O duelo será crucial para que o Tricolor gaúcho se mantenha fora da zona de rebaixamento.