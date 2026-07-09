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Fim de ciclo
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Grêmio encaminha saída de goleiro para o futebol português

Clube não receberá valor pela negociação, mas manterá percentual de possível venda futura

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Lucas Katsurayama

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