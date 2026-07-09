Grêmio encaminha saída de goleiro para o futebol português

Adriel foi titular do Grêmio no início de 2023. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Adriel está de saída do Grêmio de forma definitiva. O goleiro de 25 anos encaminhou um acerto com o Torreense, que disputa a segunda divisão de Portugal.

Mesmo com contrato válido até o final de 2027, o Tricolor não vai receber um valor pela negociação. O clube gaúcho cede o atleta e mantém percentual dos direitos, garantindo lucro em eventual venda.

Adriel foi formado na base do Grêmio e estreou profissionalmente em 2021. Foi apenas em 2023, porém, que teve sequência como titular. O que não durou muito tempo, já que ele foi punido por atos de indisciplina.

A partir de então, uma polêmica pública ganhou força. Sem ambiente para permanecer, o goleiro foi emprestado ao Bahia na metade daquela temporada.

Também por empréstimo, o jogador atuou por Athletic-MG, em 2025, e por AFS, de Portugal, no primeiro semestre de 2026. De volta ao Grêmio no último mês, ele ficou treinando em separado.

Pelo Tricolor, foram 15 jogos. Ele participou das conquistas dos Gauchões de 2021, 2022 e 2023, além das Recopas Gaúchas dos mesmos anos.